Dubai toob investoreid kokku üle maailma

Vaade Dubai linnale. Foto: SIPA/Scanpix

Kinnisvaraturul on mitu põnevat asukohariiki, kuhu Eesti investorid on oodatud. Skover Kinnisvara juhi Sanders Skoriku sõnul on Dubai üks neist, mille kiire areng on teinud linnast rahvusvahelise ärikeskuse.

Need, kes plaanivad kinnisvara soetada investeeringuks, võivad Skoriku kogemustele toetudes oodata paremat tootlust, kui seda pakub meie enda kinnisvaraturg.

Viimase kümne aastaga on Dubai palju selleks teinud, et välismaine investor ennast mugavalt tunneks ja tahaks emiraati raha juurde tuua. Ka viisarežiim soosib kinnisvara omandamist. Lisaks on ehituses kehtestatud standardid, millele uued hooned peavad vastama – seega võiks vaadata just neid objekte, mille valmimisaeg on vähem kui kümme aastat, soovitas Skorik.

Kuula Äripäeva raadio sisuturundussaatest, millistele investoritele sobib Dubai ja mida tuleb selles piikonnas äri tehes teada.

Ka arutame, kuidas leida investeeringuks sobiv piirkond, mis on atraktiivne ka kümne aasta pärast, ning millised müüdid on Dubai kohta ikka veel liikvel ja miks neid kõiki uskuda ei maksa.

Saadet juhib Juuli Nemvalts.