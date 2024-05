Rootsi majanduse taastumine eksportööre investeerima ei pane

Eesti ühe suurima ekspordiriigi Rootsi majanduse elavnemist ei tohi maga magada, ütles Swedbanki tööstusosakonna juht Raul Kirsimäe. Foto: Liis Treimann

Kuigi Rootsi keskpank on langetanud intressimäärasid, mis peaks ettevõtjatele julgust andma, siis seda Eesti ekspordi- ja tööstusfirmadel veel piisavalt pole, et suuri investeeringuid teha, rääkis Swedbanki tööstusosakonna juht Raul Kirsimäe.

Rootsi intressimäärade langemine ja järgmise aasta prognoositav 3protsendiline majanduskasv teeb Eesti tööstuse jaoks olukorra paremaks küll pikas plaanis, kuid suuri investeeringuid peaks juba praegu tegema, ütles Kirsimäe Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Küll on Eesti tööstusettevõtete investeeringud tänavu kasvanud võrreldes mullusega 7 protsenti, sõnas Kirsimäe. Need investeeringud on aga pigem väikesed ning suurteks investeeringuteks julgust pole.

“Täna me ei saa rääkida, et ettevõtted on asunud oluliselt rohkem investeerima,” ütles Kirsimäe ning lisas, et majanduskeskkonna ebakindlus mõjutab kindlasti ettevõtjaid.

Lisaks rääkis Kirsimäe Swedbanki värskest tööstusuuringust, mis ütleb, et jalad on põhjas, kuid taastumine saab olema visa. Kirsimäe kommenteeris, kui kaua võtab aega, et saavutada majanduslanguse-eelsed kasumid.

Raul Kirsimäega rääkis Indrek Mäe.