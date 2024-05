Peeter Koppel: elektriautode uudsus on kadunud, turuosa on raske edasi võita

Elektriautode esialgne vaimustus on hakanud lahtuma, kuna elektriautode kasutusmugavus pole oluliselt kasvanud ning hinnad on oodatust aeglasemalt langenud, rääkis investeerimisspetsialist ja autohuviline Peeter Koppel.

“Piisavalt palju inimesi omab juba kogemust ja see kogemus ei pruugi olla alati kõige parem. Mina olen kuskil 15 elektriautoga sõitnud ja mul on olnud igasugu kogemusi. Eriti just laadimisega, eriti just sellega, et milline see on distants, mida ma tegelikult läbida suudan,” rääkis Koppel Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Ta märkis, et kui algul tundus inimestele lahe, et elektriautodel polegi sisepõlemismootorit ja need kiirendavad paremini, siis nüüdseks on see uudsuse efekt läbi saanud.

Intervjuus selgitas ta täpsemalt, millised elektriautode kitsaskohad inimesi niivõrd peletavad, et ühe uuringu järgi kaaluvad pooled Ühendriikide elektriauto omanikud järgmiseks uuesti sisepõlemismootoriga auto osta. Samuti arutles Koppel, mis tagajärgi ja arenguid võib oodata, kui Euroopa Liit peaks Hiinaga elektriautode pärast kaubandussõda alustama.

