Uus palkade läbipaistvuse direktiiv keelab palgaajaloo kohta küsida

Fotol vasakult: Eve Noormägi, Kaie Peetre ja Külli Gutmann Foto: Andres Laanem

2023. aasta kevadel võttis Euroopa Liidu Nõukogu vastu palkade läbipaistvuse direktiivi, mis jõustub 2026. aastal. Seekordses „Teabevara tunnis“ võtamegi luubi alla uue direktiivi, mille eesmärk on suurendada palkade läbipaistvust ja vähendada soolist palgalõhet.

Oluline on märkida, et töötajate palgaandmeid ei pea nimeliselt avaldama, kuid ettevõtted peavad täpsemalt kirjeldama oma tasustamispõhimõtteid ning jagama töötajatele ja tööotsijatele infot ametikohtade palkade kohta. Lisaks tekib suurematele ettevõtetele regulaarne aruandluskohustus.

Tasustamisvaldkonna juht ja ekspert Kaie Peetre räägib, et uus direktiiv keelab värbamisintervjuu käigus varasema palgaajaloo kohta küsida. „Selle punkti mõte on, et ei kanduks edasi diskrimineerivalt tehtud palgaotsused ning töötaja palk määrataks vastavalt sellele, mida uus roll ette näeb, ning vastavalt oskustele ja teadmistele, mida töötaja uude rolli kaasa toob, mitte selle järgi, mida ta eelmises töökohas sai.“

Küsimusi esitavad personalijuhtimise teabevara peatoimetaja Külli Gutmann ja teabevara projektijuht Eve Noormägi.