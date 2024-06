Artikkel

Veini- ja õllepoe omanik: praegu on esimene mure ellu jääda

Urmas Linnamägi Foto: Gregor Alaküla

Tallinnas Kalamajas veini- ja õllepoe SIP omanik Urmas Linnamägi on laienemisplaanid kõrvale heitnud, praegu on esimene mure ellu jääda.

Linnamägi rääkis Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis, et ettevõtte kannatab praegu klientide vähesuse all, aga samas on positiivne, et klient ei osta varasemast vähem. "Majanduskeskonda arvestades... hea, et niigi on," märkis ettevõtja.

Lisaks ütles Linnamägi, mida tema teeks, kui saaks olla ühe päeva kas peaminister või rahandusminister.

Urmas Linnamägit intervjueeris Gregor Alaküla.