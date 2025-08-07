Raadiohommikus: suursugune rahakaasamine ja pisut selgust tervisekassa skandaali

- Peaminister Kristen Michal ütles neljapäeval pressikonverentsil, et tema hinnangul peaks tervisekassa juht Rain Laane tagasi astuma. Hommikuprogrammi intervjuus kuuleb peaministri seisukohta lähemalt.
Nädala viimases hommikuprogrammis arutleme tervisekassa suvepäevade üle, uurime Baltic Horizon Fondi poole aasta vahearuannet, räägime 4,3 miljoni euro kaasamisest ja muljetame ühest suvisest festivalist.
Reede hommikul selguvad Baltic Horizon Fondi poole aasta tulemused. Stuudiosse tuleb numbritele selgust andma fondijuht Tarmo Karotam
Eesti iduettevõte Bisly
kaasas 4,3 miljonit eurot, et kiirendada laienemist Kesk- ja Lääne-Euroopas oma tehisintellektil põhineva hooneautomaatika platvormiga. Räägime sedavõrd suurest laienemisest iduettevõtte juhi Ants Vill
Peaminister Kristen Michal
ja välisminister Margus Tsahkna leiavad, et tervisekassa suvepäevade toimumine peaks olema piisav põhjus, et tervisekassa juht välja vahetada. Vestleme peaministriga sellel teemal põhjalikumalt.
Nädalavahetusel toimub Setomaal Treski festival, mida korraldab värske ülemsootska Jalmar Vabarna
. Arutleme täpsemalt, mida selline tiitel tähendab ja kui raske on praegusel ajal festivali korraldada.
Hommikuprogrammi veavad Joonas-Hendrik Mägi ja Ellen Jõgi.
Päev jätkub kolme saatega:
11.00‒12.00 “Äripäev eetris”.
Saates kommenteerivad lõppeva nädala olulisemaid teemasid Äripäeva ajakirjanikud Polina Volkova, Neeme Korv ja Aivar Hundimägi. Piitsa või präänikut jagub tervisekassale ja Rain Laane
le, Tallinna linnapea kandidaatidele, Teliale, Heiti Häälele, rahapesu andmebüroole ja LHV-le ning Kristen Michalile ja Jürgen Ligile.
13.00‒14.00 “Läbilöök”.
Seekordne läbilööja on Jana Guzanova
, kes on ametilt pettuste tõkestaja Wise’is, kuid inimesed teavad teda saatest “Masterchef”, mille esimese hooaja võitis tema. Ta on ühtlasi ka selle suve kuumima rahvaalgatuse looja ning toidu käibemaksu eestkõneleja. Guzanova käima tõmmatud rahvaalgatusele on oma toetusallkirja andnud praeguseks üle 93 000 inimese. Saates räägimegi toidust, selle tähendusest ja hinnast.
Saate teises pooles räägime teisestki ühiskondlikust valuteemast ning Jana Guzanova jagab enda lugu lähisuhtevägivallast.
Saatejuht on Eget Velleste.
15.00‒16.00 “Tervisetark”*. Räägime suvistest terviseohtudest, mida põhjustavad puugid. Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkusarst dr Kersti Kink selgitab, millised haigused puukide kaudu levivad, kuidas neid ära tunda ning kuidas ennast ja oma lähedasi kaitsta.
Juttu tuleb nii vaktsineerimisest kui ka sellest, mida teha, kui puuk on juba hammustanud. Arutame, miks borrelioosi sümptomid vahel jäävad püsima ka pärast ravi ja kes on puugihaiguste suhtes kõige haavatavam.
Saadet juhib Violetta Riidas. Saade oli esimest korda eetris tänavu juulis.
