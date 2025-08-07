Tagasi 07.08.25, 16:38 Risto Vähi: lahkuvad investorid jätavad kinnisvaraturule pärleid Investeerimisfondid ja välismaalased on hakanud rohkem kortereid müüma, kuna raske aeg on pikalt kestnud ja väljavaated on hägused, rääkis kinnisvarainvestor ja Elum Kinnisvara arendusjuht Risto Vähi.

Huvitavaid kortereid on tulnud müüki ka Tallinna kesklinnas.

Foto: Andras Kralla

Üüriturul jääb tootlus endiselt inflatsioonile alla, mistõttu otsivad buumi ajal siia panustanud investorid nüüd mujalt paremaid võimalusi, rääkis Vähi. See negatiivne areng on aga hea võimalus ostjatele.

“Müüki on pandud näiteks investeerimisportfelle, mis tähendab, et saadval on huvitavamaid kortereid. On ka Tallinna kesklinnas näiteks põnevamaid järelturukortereid, võib-olla on vanemates majades renoveeritud kortereid,” kirjeldas Vähi Äripäeva raadio saates “Ruutmeetrite taga”.

Saates tegi Vähi ülevaate tänavusest kinnisvaraturu konarlikust taastumisest ja kummutas arvamuse, et käibemaksutõusu eel toimus uute korterite müügibuum. Samuti tuli juttu järelturu taastumise põhjustest ning Vähi tõi ka välja, millised korterid on praegu turul eriti hinnatud. Samuti prognoosis ta, millist hinnatõusu võiks järgmise aastaga kinnisvaraturul näha.

Vähi arutles veel, kuidas võiks lahendada probleemi, et Tallinna korterid jäävad aina rohkematele kättesaamatuks, ja mis rolli peaks seal mängima regionaalpoliitika. Juttu tuli ka arendustegevuse hoogustumisest ja sellest, miks arendajad tikuvad lõunanaabrite turgudele.

Küsis Kristjan Kurg.