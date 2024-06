Tagasi 28.06.24, 10:46 Jõukad otsivad aina enam pulmaelamusi Itaaliast Aina rohkem paare otsib võimalusi pidada pulmad mõnes välisriigis ja kuigi näiteks Itaalias tuleb arvestada mõnevõrra suuremate kuludega, siis elamus on seda hinda väärt, rääkis Egerta Mändmets-Reinsberg.

Pulmakorraldusagentuuri Egerta asutaja ja juht Egerta Mändmets-Reinsberg korraldab pulmi ka Itaalias.

Pulmakorraldusagentuuri Egerta juhtiv Mändmets-Reinsberg on Itaalias korraldanud 10 pulma ning tänavugi on seal tulemas neli pulmapidu. Keskmiselt on pulmade korraldamine Itaalias tema sõnul 10-20 protsenti kallim kui Eestis. Seejuures tasub näiteks arvestada, et majutuskohti saab Itaalias rentida minimaalselt kolmeks päevaks.

“Loomulikult on see suur elamus. See ei ole vaid üks päev. Ikkagi näha on nii külaliste kui pruutpaaride poolt elevust ja rõõmu,” kirjeldas Mändmets-Reinsberg. “Tasub võib-olla emotsioonidesse investeerida.”

Intervjuus rääkis Mändmets-Reinsberg, kui palju on Eestis pulmade hind viimastel aastatel tõusnud, kui palju keskmine ja kallim pulm maksab ja mille arvel raskemal ajal pulmades kokku hoitakse. Ta selgitas veel, mida jõukamad inimesed pulmapeolt ootavad ja mis on olnud pulmaliste kõige kummalisem soov.

Samuti tuli juttu, kuidas on viimase kümnendiga muutnud pulmade traditsioonid, millised on uuemad trendid ja milline konkurents on pulmakorraldajate vahel.

Mändmets-Reinsberg rääkis veel, kas ta näeb juba pulmas märke, mis viitavad, et paar võib lahku minna ja mis mulje talle jäi Tanel ja Lauren Padari pulma korraldades.

Küsis Gregor Alaküla.

