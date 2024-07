Tagasi 01.07.24, 09:37 Enefit Greeni uus juht: sain pakkumise, mida pidin tõsiselt kaaluma Oktoobrist asub Enefit Greeni juhtima praegune Adveni Baltikumi ärijuht Juhan Aguraiuja, kes näeb ees ootamas head kollektiivi.

Juhan Aguraiuja

Foto: erakogu

Aguraiuja ütles Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis, et Enefit Greeni meeskonnast paremat leida on raske. Samuti rääkis ta, et ei karda olukorda, kus ettevõtte enamusosanik on Eesti riik.

Aguraiuja rääkis lähemalt, millise juhina ta näeb ennast ja kuidas on Enefit Greeni tegemistega rahul aktsionäri vaatepunktist.

Juhan Aguraiujat intervjueeris Janno Riispapp.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun