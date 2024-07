Tagasi 02.07.24, 14:13 Cleantech: tehnika viiakse loodusesse ja uriinist saab väetis Äripäeva raadio rohetehnoloogiasaates räägime uutest iduideedest, mis tulevad Negavati konkursilt, ja tehnoloogiakunsti näitusest WildBits.

Negavati võidutiim PissIn loob vahendid, et toota uriinist väetist.

Foto: Afp/Scanpix

Saates on külas Negavati selle aasta võidutiimi PissIn esindajad, kes hakkavad tootma kääritusjaama komplekti talunikele, millega saab toota uriinist väetist. Lisaks räägime 20 hektari looduskeskkonna peale tehtud kunstinäitusest WildBits, mis annab võimaluse mõtiskleda selle üle, kuidas loodus, inimene ja tehnoloogiad üksteist mõjutavad.

WildBitsi näituse üks korraldajaid Taavi Suisalu ütleb, et näitus annab võimaluse mõelda, kui palju me ootame lahendust oma keskkonna- ja kliimaprobleemidele just tehnoloogiast.

"Tihti, kui uus tehnoloogia, mis võimaldab midagi teha efektiivsemalt või keskkonnasäästlikumalt, tuleb turule, siis selle tulemus ei ole see, et hoitakse kokku või säästetakse, vaid tootmismaht suureneb ja positiivset efekti ei teki. Ei saa olla ainult tehnoloogiline innovatsioon, vaid peab olema ikkagi ka teatavate väärtuste ümberhindamine, mis tehnoloogia arenguga kaasas käib," leiab Suisalu.

Saatejuht on Mart Valner.

