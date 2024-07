Tagasi 11.07.24, 09:10 Läbirääkimistel osalev Kristina Kallas: kärped ja maksutõusud on Excelis kirjas Enne, kui saab kinnitada, kui palju peavad ministeeriumid kulusid vähendama, tuleb välja arvutada, kas riigikaitsemaks katab ära kasvavad kaitsekulud. Tööversioon on Excelis kirjas, kinnitas haridusminister ning Eesti 200 aseesimees Kristina Kallas.

Maksuküür kaob, aga Reformierakond pole pannud lauale tulumaksumiinimumi vähendamist, rääkis raadiohommikus Kristina Kallas.

Foto: Andras Kralla

Arvud on tabelis kirjas, kuid lõplikke arvutusi, mida avalikkusele esitada, veel pole. “Riigieelarve auk on nii suur, et ei ole mingisugust muud Exceli lahendust kui see, et kõik peavad panustama,” rääkis Kallas Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis.

“Harjutus on tehtud selline, et maks peab tulema laiapindne, kõik elanikkonnakihid peavad panustama. Ei ole nii, et valime kellegi välja, kellele maksu paneme,” lisas Kallas ja ütles, et uut maksu ei looda, sest see võtaks aega aastaid. Riigikaitsemaks tuleb olemasolevat maksu tõstes.

Intervjuus räägib Kristina Kallas veel suurenevatest sotsiaalkulutustest, vajaduspõhistest toetustest, tulumaksuvaba miinimumi püsimisest samal tasemel, aga ka koolireformist ja õpetajate palkadest. Intervjueerib Lauri Leet.

