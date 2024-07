Tagasi 15.07.24, 12:33 Kalli interneti põhjus seisneb suurtes sisendhindades ja riigi väiksuses Kuna Eesti asustus on hõre, inimesi vähe ja riik pole piisavalt investeerinud, siis on ka võrguteenuste hinnad kallimad, rääkis Elisa ärikliendi telekomiteenuste valdkonna juht Margus Õunap.

Mida tihedamini Eesti inimesed asuksid, seda odavam oleks interneti hind.

Foto: Liis Treimann

Kuna võrgu- ja sidefirmad on pidanud ise võrkudesse palju investeerima ja riik ei ole seda laias laastus teinud, siis see mõjutab teenusehindasid, rääkis Õunap Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

“Sisendhindadel põhinev hinnakujundus tegelikult tingib selle, et hinnatase on selline, nagu ta on,” tõdes Õunap. Probleemiks on ka Eesti hõre asustus ja väike rahvaarv. Samuti ei tasu kõrvutada Eesti teenusehindasid teiste riikide omadega, sest riikide taustad on väga erinevad.

Ka tegi Õunap juttu sellest, kas ja kuidas probleemi lahendada ning mida saaks ära teha riik.

Intervjueeris Hando Sinisalu.

