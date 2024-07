Tagasi 18.07.24, 10:30 Coop Panga juht: Tallinna börs on külmikus Coop Pank teeb häid tulemusi, aga aktsia hind ikka ei tõuse – panga juhi Margus Ringi sõnul seisavad ka teised aktsiad ning süü on tervel börsil.

Coop Panga juht Margus Rink

Foto: Liis Treimann

Börs, mis rallis 2021. aastal, on täna täiesti surnud, ütles Rink Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “See pole Coop Panga või panganduse viga, vaid kogu börs on külmikus,” sõnas ta ning lisas, et see on vaid üks tsükkel majanduses ning ühel hetkel peavad muutused toimuma.

Rink selgitas, et börsil on väike nõudlus välisinvestorite puudumise pärast. Ka inimeste väike vaba raha hulk on pannud börsi külgliikumisse.

Juttu tuli ka Coop Panga poolaasta tulemustest ‒ miks panga kasum vähenes ligi veerandi võrra ning kuidas euribori langus börsifirmat mõjutab.

Intervjueeris Indrek Mäe.

