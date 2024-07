Tagasi 19.07.24, 13:32 Äripäev eetris: lisaministri koht kõneleb vastu valitsuse kärpe-eesmärkidele Kliimaministeeriumi lahutamine kaheks kõneleb vastu sündiva valitsuskoalitsiooni kärpe-eesmärkidele, ent kliimaministeerium kui selline on end õigustanud, tõdesid ajakirjanikud nädalat kokku võtvas saates "Äripäev eetris".

Superministeeriumi hoones asuvat kliimaministeeriumit eksperimendiks nimetada ei saa, ent selle kaheks jagamine ei käi ühte jalga valitsuse kärpeplaanidega, leidsid Äripäeva ajakirjanikud.

Foto: Liis Treimann

„Kui vaadata portfellide arvu ja seda, et tahetakse teha üks ministriportfell juurde, läheb see vastuollu kärpe-eesmärkidega,“ sõnas Äripäeva loovtoimetuse juht Ken Rohelaan. „Minu jaoks oleks olnud palju loogilisem, kui oleks tehtud uus ministriportfell mõne olemasoleva asemel, et portfellide arv oleks jäänud samaks. Praegu tundub kummaline, et tekitame valitsuses ministrikoha juurde, aga samal ajal nõuame ministeeriumites 10% kärpeid,“ argumenteeris Rohelaan.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun