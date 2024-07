Tagasi 17.07.24, 16:26 Valitsuslepe on peagi koos: ministrikohad saavad paika reedeks Koalitsioonikõnelejad on saanud uue leppe peaaegu valmis, vaja teha on viimased lihvid ning reedel teatab uus valitsus ministrikohtadest.

Koalitsioonikõnelustel esindavad erakondi Kristen Michal (REF), Lauri Läänemets (SDE) ja Margus Tsahkna (E200).

Foto: Liis Treimann

Reformierakonna peaministrikandidaadi Kristen Michali sõnul on Reformierakond, Eesti 200 ja sotsid jõudnud sinnani, et on olemas suurem ettekujutus, kuidas riigi majandus ja konkurentsivõime paraneks ning mida teeb uus valitsus majanduskasvuks.

