Tagasi 14.08.24, 10:17 Planet42 raskused ähvardavad mõjutada kogu Balti turgu Lõuna-Aafrika Vabariigis autosid rentiv ja raskustesse sattunud Planet42 on kaasanud liiga palju jaeinvestoreid, mis võib neilt riskiisu võtta ka Balti turul, hoiatas finants- ja investeerimisnõustaja ning Redgate Capitali partner Valeria Kiisk.

Finants- ja investeerimisnõustaja ning Redgate Capitali partner Valeria Kiisk. Foto: Liis Treimann

“Kahtesusväärne on see, et liiga palju jaeinvestoreid oli kaasatud sellesse protsessi. Seal ei olnud tugevat institutsionaalset raha, mis tuli pigem just sel aastal ja ma kardan, et see mõjutab meie turgu laiemalt,” rääkis Kiisk. “Kui Planet42 juhtumi tõttu jaeinvestorite riskiisu muutub, siis see võib tähendada, et kavandatavad emissioonid ei pruugi õnnestuda.”

Äripäeva raadio hommikuprogrammis arutles Kiisk, miks on Planet42 olnud jaeinvestorite seas populaarne ja kui palju kindlamas seisus oleks investorid siis, kui idufirma oleks jaganud tagatud võlakirju. Seejuures selgitas ta, mida tasub investoril võlakirjade tagatise puhul arvestada.

Lisaks rääkis Kiisk võlakirjade eelistest aktsiate ees ning arutles, kas võimaliku USA majanduskriisi eel tasub võlakirju osta. Juttu tuli ka võlakirjade intressimäära hindamisest, investoritest mõjuisikute vastutusest ja kolmapäeval avaldatavate USA inflatsiooninumbrite võimalikust mõjust aktsiaturule.

Küsis Dmitri Fefilov.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun