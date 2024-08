Tagasi 13.08.24, 19:23 Mehed, kes hoiavad Eesti investoreid pinge all. Sõber: ei tunne seda suhtumist, et kõik on läinud Üle saja Eesti investori ootab pingeliselt uudiseid, mida lubasid sel neljapäeval jagada iduettevõtte Planet42 asutajad Eerik Oja ja Marten Orgna.

Eesti võlakirjainvestorid usaldasid meeste ärisse kümneid miljoneid eurosid, kõik investorid kokku 115 miljonit, kuniks saabus uudis firma finantsraskustest.

Kui kaks nädalat tagasi pidi firma tunnistama suuri probleeme, siis veel aasta tagasi oli ettevõtte asutaja ja finantsjuht Marten Orgna enesekindel: idufirmal lõpetamisohtu ei ole, sest ettevõtte rahavood on tugevad. „Me võtame 3 miljonit dollarit rendimakseid kuus, meie puhul ei teki äkilist pillide kokkupanemist,“ ütles Orgna toona Äripäevale. Ta ütles siis, et Planet42 ambitsioon on jõuda 2024. aasta lõpuks kasumisse.

Praegu on ettevõtte olukord hoopis teistsugune, kui toona unistati.

