Äripäeva arvamusliider: Leedus selliseid piiranguid nagu Eestis pole

Tööjõupuudusele on Leedus üks vastus olemas. Foto: Liis Treimann

Viimase aasta arvamusavaldustest jääb mulje, et lõunas on asjad oluliselt paremini kui siin Soome lahe ääres.

Leedus on palju optimismi, ütleb suursaadik Vilniuses Kaimo Kuusk. "Aga see on viimase paari-kolme aasta teema. Varem mindi Leedust ära."

Aga küsimus pole ainult tujus või suhtumises. Mõni asi on tõepoolest Leedus parem ja lihtsam.

"Leedus on võõrtööjõu sissetoomine palju-palju lihtsam kui meil," rõhutab Kuusk, kelle sõnul pole leedukatel sellist kvooti, mis Eestis piirab kolmandatest riikidest inimestele tööviisade jagamise umbes 1300 inimeseni aastas.

Saates "Äripäeva arvamusliider" räägib aga Kuusk ka teistest asjadest, mida Leedu õigemini teeb. Ja millest Eestil õppida on.

Saate teises pooles selgitab Eesti Ekspressi poliitikaajakirjanik Urmas Jaagant, miks toimuvad parteimaastikul praegu suured muutused. Lisaks räägib ta ühest üllatavast miinusest, mille Reformierakond suure valimisvõiduga kaasa sai.

Ning jalgpallilegend Mart Poom selgitab, mis seisus on kohalik vutt ja kelle vastutada on see, et spordis oleks rohkem raha.

Saate tegid Karl-Eduard Salumäe, Neeme Korv ja saatejuht Indrek Lepik.

