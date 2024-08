Tagasi 23.08.24, 06:00 “Sitta kah´24” ehk kõigi maade populistid, ühinege!* Viimastel kuudel Eesti sisepoliitikas aset leidnud arengud viitavad, et populismi sektoris läheb häälekaks võitluseks, mis annab kammertooni kogu poliitikale, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

“Sitta kah´24” ehk kõigi maade populistid, ühinege!* Foto: Anti Veermaa

Kohalike valimisteni on jäänud aasta ning Äripäeva hinnangul sõltub ajakirjanduse, aga tegelikult kõigi meie nõudlikkusest see, millise kvaliteediga otsustajad üle Eesti, aga kogu riiki silmas pidades eriti Tallinnas, võimule lubame. Maailmavaadete kokteil mitmes end konservatiivseks nimetavas erakonnas tõotab tulist konkurentsi valijate pärast. Mida valjemini kõlavad nende loosungid, seda enam on tõenäoline, et need võtavad üle või lämmatavad sisulise debati.

