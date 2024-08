Tagasi 19.08.24, 06:00 Leedu liigub nagu teiselt planeedilt. Samas: jutt Eesti majandushädast on liialdatud Eesti majandus on Balti riikidest ikkagi kõige paremas seisus, aga kuna Leedu liigub kiiremini, tunnevad eestlased hirmu.

Eesti tulevik on Euroopas üks mustemaid. Nii võiks väita, kui vaadata majandususaldusindeksit, mis peegeldab ettevõtetete ja inimeste ootusi selle suhtes, mis edasi saama hakkab. Selle indeksi järgi on Eesti eelmise aasta detsembrist Euroopa kehvikute seas. Leedu ja Läti paistavad meie kõrval väga head välja.

Eesti elanike seas valitseb pessimistlik meeleolu, tõdes SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor. „Räägitakse väga palju sellest, et majandus langeb. Ja loomulikult kui tuleb konjunktuuriinstituudi küsitlus, et kuidas majandusel läheb, siis mõistlik inimene vastabki, et halvasti,” ütles ta. Tegelikult on tööturg ja ettevõtete seis Eestis tema sõnul tugev.

Majandususaldusindeks on halvenenud pika majanduslanguse ja maksutõusude tulemusel, mille üle avalikkuses laialt arutatakse, leidis Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

Mõned analüütikud ei vaata seepärast enam majandususaldusindeksit kui väärt näitajat. Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja meenutab, kuidas juba koroonakriisist taastumise perioodil näitas indeks liialt pessimistlikke hinnanguid. "Ajal, mil majandustegevus taastus, ootasid ettevõtjad olukorra halvenemist," tõi Oja näiteks.

Nagu viitas endine peaminister Kaja Kallas - äkki eestlased vinguvad end vaeseks. Või nagu illustreerib naabrite juures Lätis elav ja kodumaal toimuvat kaugemalt vaatav ajakirjanik Madis Must: “Ühes kvartalis üks aasta oli majanduskasv Eestis kuidagi aeglane. Oi, nüüd on kõik pekkis. Noh ma ei tea, minu arust tuleks vaadata pisut laiemalt,” lausus ta.

Vaatame siis laiemalt

