Tagasi 06.09.24, 15:32 Kaido Ole: ainult rumala arvates tuleb igal juhul edasi liikuda Maalikunstnik Kaido Ole teab, et tehniliselt suudab ta geniaalse töö teha, aga puudu jääb millestki kahe kõrva vahel. Või rinnakorvis.

Ennast maalib kunstnik Kaido Ole tihti ka töödes ning ajapikku on ta mõõtmed töödel läinud aina väiksemaks. Foto: Andras Kralla

„Geniaalsus on ka tarkuse küsimus ning ma arvan, et meie kõigi suurim probleem on rumalus,“ sõnas Ole saates „Läbilöök“.

