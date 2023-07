Kristina Uusküla, Terje Lavonen ja Annika Rogers on Tallinna vana­linna loonud galerii, mis ei jää grammigi maha Pariisis või New Yorgis asuvatest. Pildilt puudub Paul Rogers, kes kunsti kogunud 30 aastat ja aitab galeriisse just need õiged maalid leida. Foto: Erakogu