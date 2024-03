Obskuurne majandus: kui Julian Assange peaks surema, hävib 45 miljoni eest kunstiteoseid

Viimasel Julian Assangi kohtuistungi päeval veebruaris oli Briti kuningliku kohtu ukse ees meeleavaldajaid murdu, kes kõik Wikileaksi asutajat toetama tulid. Foto: AP/Scanpix

Kui Wikileaksi asutaja Julian Assange peaks vanglas surema, hävineb ka 45 miljoni dollari väärtuses kuulsate kunstnike töid. Sealhulgas näiteks Picasso, Andy Warholi ja Rembrandti tööd võivad saada happega söövitatud.

Üks vene dissidentlik kunstnik on just nii lubanud teha, kui mõni Assange’ile lähedal olev isik iga päev ei kinnita, et Assange on elus. Kui seda ei öelda, tiksub taimer happega lõpuni.