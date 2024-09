Tagasi 09.09.24, 15:46 Minister valmistas tööandjaile üllatuse "Sellist vestlust ei ole mul varem ministritega olnud, et minister hakkab vaatama, kuidas investeeringuid Eestisse meelitama hakata,“ tunnustab Kai Realo tööandjate esindajana värske majandusministri Erkki Keldo plaani hakata töötama Eestisse välisinvesteeringute meelitamise nimel.

Kuidas pöörata majandus taas kasvule, räägivad saates “Tööandjate tund” Kai Realo (fotol), Priit Koit, Sirli Männiksaar, Ivo Suursoo ja Erkki Keldo. Foto: Andras Kralla

Mida see plaan sisaldab, millised on riigi sammud majanduse konkurentsivõime kasvatamiseks, kuidas kolm aastat kestnud langus taas kasvuks pöörata, mida on meil õppida viimasel ajal Eestist edukamaks osutunud Leedult, see saatest selgubki.

Vestluses osalevad Utilitase juht Priit Koit, Ericsson Eesti juht Sirli Männiksaar, Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu juht Kai Realo, majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo ning Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu aseesimees Ivo Suursoo.

Tänavusel Arvamusfestivalil salvestud arutelu juhib Johannes Tralla.

