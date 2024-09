Tagasi 10.09.24, 13:07 Sander Kahu teekond rokkstaarist müügitreeneriks – karjäärikäänakud ja elulised õppetunnid Saates "Nimed müügitahvlil" vestleb Dominate Salesi tegevjuht Silver Rooger ettevõtte ühe värskeima liikme, endise muusiku, ettevõtja, pulmaisa ja tänaseks kogenud müügiinimese, müügitreeneri ja coach'i Sander Kahuga.

Müügikonslutant Sander Kahu räägib saates “Nimed müügitahvlil” enda karjäärist. Foto: Diana Unt

Sander Kahu unistas noorena rokkstaari karjäärist, kuid elu on andnud talle sootuks põnevamaid valikuid. Ta on olnud seotud Eesti suurima muusikafestivali korraldamisega, töötanud aastaid üritusturunduses ja olnud ettevõtja. Kõiki kogemusi ja õppetunde arvesse võttes on end viimase aastaga üles töötanud edukaks konsultandiks.

Saates tuleb juttu, kuidas on muusikutöö seotud müügiga, millal on õige aeg elus teha olulisi karjäärivalikuid, millised on suurimad õppetunnid teekonnal bassimehest pulmaisani ja pulmaisast müügikonsultandini.

Ka kuuleb saates kolme praktilist nõuannet nii praegustele kui tulevastele müügijuhtidele.

