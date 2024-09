Tagasi 11.09.24, 14:37 Ülevaade otsustajatelt: millal tasub fikseerida elektri hind? Lihtne mudel ettevõtetele on fikseerida elektri hind pooles mahus, ütleb kliimaministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler Jaanus Uiga saates “Energiatund”. Suurtarbija sõnul tasub neil hind fikseerida jupiti “klotside kaupa” ette.

Jaanus Uiga toob välja era- ja äritarbija erinevad võimalikud motivatsioonid elektrihinna fikseerimiseks. Foto: Postimees/Scanpix

“Kui me oleks olnud aga nii targad ja teadnud ette Ukraina sõda ja energiakriisi, oleksime hinna fikseerinud 100%,” ütleb kõrge elektri börsihinna tõttu korduvalt tootmist katkestanud tootmisettevõtte Estonian Celli juhatuse liige Siiri Lahe.

“Usun, et ükski energiatarbija ei ole 10 aastat ette 100% hindasid fikseerinud. Meie fikseerimise intervall on viie aasta kaupa ette ja väikeste klotside kaupa,” selgitab Lahe ja ütleb et ettevõttes on läbi aastate fikseeritud hinnaga ostetud 40–50% oma elektritarbimisest.

Millise hinnataseme juures aga fikseerida tasub, seda Siiri Lahe ega ka Jaanus Uiga otse välja ei ütle ja viitavad, et suurtarbijad saavad elektrimüüjatelt kaubelda erihindasid.

“Saame traditsiooniliselt 5-6 pakkumist,” märgib Lahe elektrienergia müügipakkumisi kommenteerides ning avaldab, kui suured olid viimasel korral elektrimüüjate pakkumiste hinnaerinevused.

Saates küsime veel, kui kõrgele ähvardab saabuval talvehooajal tõusta elektri börsihind, milline on riigi plaan elektri hinna ja varustuskindluse reguleerimiseks ning kuidas kõrge elektri hind ettevõtteid mõjutab. Saadet juhib Lauri Leet.

