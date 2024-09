Tagasi 13.09.24, 14:50 Põlvkondade vahetus juhtimises tooks vajaliku tõuke kestlikkusele Uued juhid mõistavad keskkonnamõjude ja sotsiaalse vastutuse olulisust ning peavad seda iseenesest mõistetavaks, mistõttu mõjuks põlvkondade vahetus juhtimises jätkusuutlikkusele hästi, räägiti saates “Juhtimisaudit”.

Vastutustundlik ettevõtlus on muutunud põletavalt oluliseks teemaks. See on nii tarbijate kui ettevõtete tähelepanu keskmes, määrab ettevõtte usaldusväärsuse ja pikaajalise edu.

Eesti kõige jätkusuutlikumaks brändiks valitud Rimi on üks neist ettevõtetest, kes panustab aktiivselt vastutustundlikku äritegevusse. “Juhtimisauditi” saates räägime Rimi vastutustundliku ettevõtluse juhi Katrin Batsiga ettevõtte jätkusuutlikkuse teekonnast ja eesseisvatest väljakutsetest.

Bats toob välja, et üks suurimaid väljakutseid on tarneahela keskkonnamõjude vähendamine. "Meie järgnevate aastate suurim väljakutse on tarnijate kaasamine ja tarbijate mõjutamine jätkusuutlikumaid valikuid tegema."

Saadet juhib juhtimiskonsultant ja aasta koolitaja Helen Klettenberg.

