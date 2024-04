Uus tehnoloogia hirmutab? Madalal rippuvad digiõunad toovad kiire võidu

Kõige edukamad digimuutuste projektid realiseeruvad, kui on kaasatud mõni tõeline digientusiast, räägivad saates Helen Klettenberg ja Kaarel Allikmäe. Foto: Rain Jüristo

Madalal rippuvaid õunu tasub noppida äriprotsesse ümber korraldades, selgitab saates “Juhtimisaudit” digimuutuste juht Kaarel Allikmäe. Alati pole efekti saavutamiseks vaja IT-arhitektuuri lisada uusi keerukaid tehnoloogiaid.

Saates räägib DigiDrive’i digimuutuste juht ja digitaliseerimise meistriklassi pikaajaline mentor Kaarel Allikmäe sellest, millised on ettevõtete igapäevased väljakutsed ja võimalused, et võtta edukalt kasutusele uusi tehnoloogilisi lahendusi.

Digiareng vajab teatud oskusi

Digiareng saab toimuda, kui ettevõttel ja inimestel on võimekus digimuutusi ellu viia. See hõlmab nii äri kui ka IT-valdkonna teadmisi. Ühelt poolt on vaja aru saada, kuidas äri toimib, teiselt poolt teada, millised on tehnoloogilised võimalused ja piirangud. Samuti on olulisel kohal teadmised küberturvalisusest. Seda seepärast, et ettevõte ei looks digitaliseerimise käigus ärile riske juurde.

Üldistatult on ettevõtteid kahte tüüpi. Need, kes soovivad katsetada erinevate uute tehnoloogiatega, ja teised, kes kardavad, et jäävad rongist maha, aga ei suuda ise midagi kasutusele võtta.

Edukad on just need, kes suudavad teadlikult oma IT-arhitektuuri keerukust juhtida ja neil on selged mängureeglid ja põhimõtted, kuidas uusi tehnoloogiaid sinna lisada. Ka tuleb läbi mõelda, kuidas tehnoloogia äri edasi viib.

Kaasa digientusiast

Digimuutuste elluviimisel on kriitilise tähtsusega leida sobiv liider. Tihti aetakse segamini digimuutuste liidri ja digimuutuste projektijuhi või muudatuste projektijuhi roll. Liider peaks olema kas juhtkonnast või juhtkonna toega inimene, kellel on võimekus digimuutust ellu kutsuda. Digimuutuste liidri ülesanne on innustada meeskondi ja juhtida muudatusi sujuvalt, et äri saaks toimida.

Digimuutused võivad olla pikad ja keerulised. Ämbrisse astumist aitavad vältida initsiatiivi kannustamine, selge tegevuskava ja eesmärgid ning kõikide osapoolte infoväljas hoidmine. Muutuste mõju ja olulisus peab olema kõigile selge.

Uute tehnoloogiate omaksvõtmist raskendab madal digiteadlikkus. Ettevõtted peaksid investeerima pidevalt töötajate koolitamisse, et tagada sujuv üleminek digitaalsele töökeskkonnale. Eriti väärtuslikud on ärianalüüsi põhimõtetele tuginevad koolitused.

Töötaja digiteadlikkus algab just digiprügi vältimise põhimõtete omaks võtmisest. Juhtkonna toetus ja eeskuju on siin võtmetähtsusega, et ei toimuks n-ö üle laua e-kirjade saatmist. Ja nagu igasuguse muutuse puhul, siis ka digimuutuse puhul on väljakutse üldine muudatuste juhtimine tema kõige paremas tähenduses.

Saates “Juhtimisaudit” räägime lähemalt, millised ettevõtted on digimuutuste elluviimisel edukad, mis on muutuste juhtimisel kriitilise tähtsusega ja kuidas aidata kaasa töötajate digiteadlikkusele. Saadet juhib Helen Klettenberg.