Tagasi 16.08.24, 16:23 Strateegiad, mis aitavad tipptalente meelitada ja hoida Ettevõttesse väga heade inimeste meelitamine on suuresti seotud brändinguga. Kahjuks tegeletakse brändiga tihti vaid linnukese pärast või jäädakse valesse kohta kinni, toob saates “Juhtimisaudit” välja värbamisagentuuri Smartful Growth asutaja Helen Pärli.

Töötajate hoidmisest ja arendamisest räägivad saates Helen Klettenberg ja Helen Pärli. Foto: Rain Jüristo

Helen Pärli sõnul on oluline, et bränding oleks sisuline ja lubadused vettpidavad. Värbamisfirma juht, kes on ise ka koolitaja ja konsultant, soovitab alustuseks vaadata peeglisse ning mõelda, miks inimesed just teie ettevõttes püsivad ja seejärel panna paika, kuidas neid sõnumeid reklaamida.

Saates “Juhtimisaudit” räägitakse, kuidas tipptalente meelitada ja hoida ning milline on sealjuures juhi roll. Ettevõtte edu sõltub töötajatest, kuid nende pühendumuse ja rahulolu tagamine nõuab läbi mõtlemist ja konkreetseid tegevusi.

Värbamisel peab juht oskama näha suuremat pilti ja mõistma värvatava positsiooni mõju ettevõtte toimimisele. Meeles tasub pidada ka seda, et värbamine loob esimese kuvandi organisatsioonist. Kui suudetakse eristuda ja pakkuda vau efekti, toetab see võimalust, et kandideerija otsustab just teie kasuks.

Kuidas töötajaid meelitada ja hoida, saab lähemalt kuulata saatest. Saadet juhib juhtimiskonsultant ja aasta koolitaja Helen Klettenberg.

