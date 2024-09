Tagasi 16.09.24, 14:00 Tehnoloogiahariduse eest võitlev Lauri Soosaar: inseneride järelkasvu probleem vajab omanikku Pea seitse aastat mobiilseid huviringe pakkunud Merkuur on inseneeria- ja tehnoloogiateadmisi jaganud nüüdseks kokku umbes 40 000 noorele. Tegevuse eesmärk on pakkuda juba alg- või põhikoolis võimalikult palju valikuid ja teadmisi, mis ühel hetkel aitaksid õigemaid karjääriotsuseid teha. See on tegevus, mis ühtlasi peaks aitama lahendada pikalt räägitud inseneride puuduse ja järelkasvu probleemi ning suunama noori rohkem tehnoloogia poole.

Merkuuri kaasasutaja Lauri Soosaar. Foto: Harro Puusild

Saates "Tööstusuudised eetris" on külas Merkuuri kaasasutaja Lauri Soosaar, kes räägib oma ettevõtmise tagamaadest ja eesmärkidest. Saadet juhib Harro Puusild.

Soosaar lisab, et Eesti koolides on endiselt suur probleem ka tehnoloogiaõpetajate puudus ja juba praegu on Merkuuri kalender aasta lõpuni täis. See näitab, et nõudlust on palju ja abijõudu oleks siin veelgi vaja.

Inseneride puudus ja järelkasv on Soosaare hinnangul nagu kuum kartul, mida üksteise vahel veeretatakse. „Sellel probleemil on vaja omanikku. Kõik räägivad ja tahavad, aga keegi ei taha probleemi omanik olla,“ selgitab Soosaar, kes on aastaid sõitnud mööda Eesti koole, et tutvustada valdkonna ameteid, töövõtteid ja -vahendeid ning tõsta noorte karjääriteadlikkust ja konkurentsivõimet.

„Probleemi omanik peaks olema riik, kogu seda ahelat saaks juhtida riiklikult. Sa ei saa võtta näiteks erialaliidu ja öelda, et hakake ise seda haridusprobleemi juhtima,“ selgitab ta ja tõdeb, et väikseid arendusprojekte tehakse, kuid suurt pilti ei soovita siiski korda teha.

Saadet toetavad Radius Machining ja Hansavest.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun