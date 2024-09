Tagasi 18.09.24, 15:30 Toidutööstuse TOP: lihatööstur kadestab jäätisetootja kavalat harjumust Konkurentsirikka toiduainetööstuse eelmise aasta tulemustega sektori pingerivis esikümnesse jõudnud Atria Eesti ja Premia juhid rääkisid Äripäeva raadios, kuidas nad konkurentidest rohkem silma paistavad.

Saates “Äripäeva TOP” võetakse ette toiduainetööstuse käekäik. Foto: Erik Prozes

Premia Tallinna Külmhoone juht Aivar Aus, kellel on jäätisevaldkonnas kogemust juba 30 aastat, rääkis kentsakast harjumusest, mis annab neile konkurentide ees eelise: "Väljapanija ja agent teevad poodides jäätiseletist pildi ja mina või müügiesindaja vaatame õhtuti üle. Nimesid nimetamata, aga nii teame alati, milline pood on korras ja millises on probleemid."

