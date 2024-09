Tagasi 27.09.24, 12:17 Cleveroni kaasasutaja: midagi ei juhtu, koondatud ametnikud teevad väikese osa kogu tööst Ettevõtja, Cleveroni kaasasutaja ja e-kaubanduse liidu juhatuse liige Peep Kuld ütles, et ka ulatuslik koondamine ei tähendaks suure osa töö tegemata jätmist.

Ettevõtja Peep Kulla sõnul pole uue aasta eelarves mingit tõsist kärpimist. Foto: Andras Kralla

Peep Kuld selgitas nädala keskel rahvusringhäälingu uudisteportaalis ilmunud arvamusloos, et riik võiks vabalt kärpida viiendiku ametkonnast, ilma et sel oleks tõsiseid tagajärgi.

Ehkki “Äripäeva arvamusliidrile” antud intervjuus täpsustab ta, et see konkreetne suhtarv on tinglik, on arvu taga selge loogika. Nimelt igas organisatsioonis kehtib Pareto ehk 80/20 printsiip, mille järgi teevad 80 protsenti tööst 20 protsenti töötajaist.

“Ma olen veendunud selles, et kui vähendada ametnikke 20 protsenti, siis need vähendatakse nende arvelt, kes on need 80 protsenti, kes teevad ära 20 protsenti tööst. Kokkuvõttes ei muutu midagi halvemaks,” ütleb Kuld.

Tema hinnangul aitab töötajate koondamine prioriteete seada, sest olemasolevat tööd ei tule mitte allesjäänute vahel ära jagada, vaid kitsamates tingimustes tuleb selgelt mõelda, mida on päriselt tarvis teha. Kulla sõnul iseloomustab avaliku sektori keskmise töötunni mõttetust näide e-kaubanduse liidu ja riigi hiljutiselt kohtumiselt.

“Me, ettevõtjate esindajad olime kahekesi ja meie vastu istus ministeeriumist üheksa inimest. See koosolek kestis kaks tundi ja oli näha, et suurem osa neist igavles seal.”

Meie, ettevõtjate esindajad olime kahekesi ja meie vastu istus ministeeriumist üheksa inimest. Suurem osa neist igavles seal. Peep Kuld Ettevõtja, Cleveroni kaasasutaja ja e-kaubanduse liidu juhatuse liige

Intervjuus räägib ta, mis on Parkinsoni seadus, kust ja kuidas kärpida, mida räägib avaliku sektori iseloomust sotsioloogia laiemalt ning miks tuleb riigi tippjuhte raskete otsuste eest premeerida.

Intervjueeris Indrek Lepik. “Äripäeva arvamusliider” on eetris täna kell 17.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun