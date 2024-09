Tagasi 25.09.24, 15:42 Tuleva aasta riigieelarve on pisut üle 19 miljardi euro Eesti tuleva aasta eelarve tulud kasvavad 5,2 ja kulud 3,5 protsendi võrra.

Valitsus annab ülevaadet riigieelarvest. Foto: Andras Kralla

Riigieelarve tulude kogumaht on tuleval aastal 17,7 miljardit eurot. Võrreldes 2024. aasta eelarvega kasvavad tulud 900 miljoni euro võrra ehk 5,2%. Kulude kogumaht on 18,2 miljardit eurot, kasvades 600 miljonit eurot ehk 3,5%, investeeringute kogumaht on aastaga kasvanud 9,4% võrra 900 miljonile eurole, selgub eelarve seletuskirjast.

