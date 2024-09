Tagasi 27.09.24, 13:15 Suurkontsertide korraldaja: lauluväljak on järgmiseks suveks täis broneeritud Tallinna Lauluväljak on järgmiseks suveks sedavõrd täis broneeritud, et kedagi rohkem sinna esinema tuua poleks võimalik, rääkis Live Nation Eesti peakorraldaja Eva Palm.

Tallinna Lauluväljakul on oodata sel aastal rohkelt esinejaid, lubab korraldaja. Foto: Erik Prozes

Kui lõppenud suvi oli suurkontsertide poole pealt pigem rahulik, siis järgmine tõotab tulla vastupidiselt väga aktiivne.

"Esimest korda on selline probleem, et Tallinna Lauluväljak on järgmiseks aastaks nii tihedalt täis broneeritud, et meil ei ole võimalik artistidele kuupäevi pakkuda artistile. Ma olen 15 aastat artiste broneerinud ja selle aja jooksul pole sellist olukorda veel olnud," rääkis Palm.

Intervjueeris Viivika Rõuk.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun