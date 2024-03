Kontserdikorraldaja: oleme seni majanduslangusest puutumata jäänud

Tallinna lauluväljak Foto: Erik Prozes

Kuigi majanduslangus kestab kaheksandat kvartalit järjest ning inimesed üritavad säästa raha, siis festivalidele ja kontsertidele kulutatakse endiselt raha.

“Ega meie seda otseselt väga ei tunneta ega näe, et inimestel tõesti häda oleks, et ei saaks seda piletit ostetud,” vastas kontserdikorraldaja Gunnar Viese küsimusele, kas majanduslangus on ka nendeni jõudnud.

Ta tõdes, et näiteks artisti Armin van Buureni VIP-piletid ehk kõige kallimad piletid müüdi esimesena välja. Viese hinnangul näitab see, et inimestel pole olukord keeruline ning majanduslangus pole nendeni jõudnud.

Kontserdikorraldaja sõnas, et üks hetk võib majanduslangus neid ikkagi mõjutama hakata.

Lisaks rääkis Viese, miks on tänavu palju kontserte Tartus, kas suurkontserte peab korraldama vaid Tallinnas ning millistele kuulatajale on kontserdid korraldatud.

Gunnar Viesega vestles Aivar Hundimägi.