Tagasi 01.10.24, 11:38 Ministeeriumi kantsler julgustab teatreid ise raha otsima Teatrite rahastamise süsteemi on vaja muuta ning seejuures peaksid kultuuriinimesed ise pingutama rohkem, et leida oma eelarve täitmiseks lisavõimalusi, rääkis kultuuriministeeriumi kantsler Kristiina Alliksaar.

Teatrid peavad leidma ise võimalusi, kuidas oma eelarvet täita. Foto: Erik Prozes

“Kuidagi on niimoodi, ja see pole ainult Eesti probleem, et kui vahendeid antakse juurde, siis need mitte ei jagune olemasolevate inimeste vahel, vaid võetakse ka inimesi juurde, mis selgelt tähendab, et kõigile jätkub vähem,” viitas Alliksaar taustauuringule, mis tema sõnul näitab, et organisatsioonide juhid peaksid rohkem vaatama oma asutuste sisse.

Äripäeva raadio hommikuprogrammis antud intervjuus tõi Alliksaar näiteid, kuidas oleks teatritel võimalik leida lisaraha ja mille arvel võiksid teatrid hoida kulusid kokku.

Küsis Lauri Leet.

