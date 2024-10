Aga kustkohast siis saaks raha juurde, kultuuriinimesed?

Kultuur ja ettevõtlus peavad omavahel lähenema, kuid mitte üksnes seeläbi, et eraettevõtted hakkavad suuremas mahus kultuuri toetama, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

“Meid on juba solidaarselt kärbitud,” seisis nädal tagasi Stenbocki maja ees piketeerinud näitlejate ja teiste teatritegijate suurel plakatil. Sellesama loosungi all toodi välja, kui nirult on aastate jooksul tõusnud kultuuritöötaja miinimumpalk, mida paljud teatritöötajad asjaosaliste kinnitusel teenivadki.