Tagasi 02.10.24, 12:28 Börsile tulev Eleving pidi investoritele tõestama, et pole Planet42 Eilsel investeerimisklubi üritusel uurisid investorid IPOt korraldava laenuäri Eleving juhtidelt kõige rohkem selle kohta, kuidas nad väldivad Planet42-le probleeme toonud riske.

Eleving Groupi tegevjuht Modestas Sudnius ja finantsjuht Maris Krecs (esiplaanil) investeerimisklubi üritusel. Foto: Andras Kralla

“Kui elevant on toas, siis on raske sellest mööda minna. Hästi palju oli seotud Planet42ga. Ka Äripäeva veebis on olnud artikleid sellest, mis Planetit ja Elevingi võiks eristada, sest tavainvestorile võiks tunduda, et nad on ju sarnased,” rääkis üritusel osalenud börsiajakirjanik Jana Saarkoppel Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus rääkis Saarkoppel, mis mulje Elevingi esindajate jutt ja vastused talle jätsid, ja vahendas ettevõtte ärimudelit ja kasvuplaane. Samuti selgitas Saarkoppel, miks kaasab Eleving raha kahelt turult ja millist aktsia hinda ning dividende võiks ettevõttelt tulevikus oodata.

Küsis Indrek Lepik.

