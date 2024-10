Tagasi 03.10.24, 11:26 Tarmo Tanilas käib Balti börsil nagu laps kommipoes Praegu tasub investoritel otsida ettevõtteid, mis on olnud kõige vihatumad ja mis intresside langusest enim võidavad. Ka Tallinna börsil leidub aktsiad, mida võiks praegu kaaluda, rääkis Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas.

Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas Foto: Mailis Vahenurm

Tanilas viitas, kuidas suurinvestor Warren Buffett on rääkinud, et ta hoiab praegu rohkem vaba raha, et saaks aktsiate hindade langemisel tunda end nagu väike laps kommipoes ja kõike valida. Kuna Balti börsil leidub juba praegu odavaid aktsiaid, saab selle võrdluse siinsele turule üle kanda.

“Mina olen täna isiklikult seal (Balti börsil - toim) nagu väike laps, aga pigem väikese rahakotiga ja iga kuu midagi ostan. Seal on minu jaoks 4-5 nime,” rääkis Tanilas Äripäeva raadio hommikuprogrammis. Omale huvipakkuvate aktsiatena tõi ta välja näiteks LHV, Ignitise, Tallinna Sadama ja EfTENi.

Intervjuus selgitas ta, miks just neil ettevõtetel võiks paremini minema hakata ja tõi veel teisigi näited börsifirmadest, mis võiksid intressimäärade langemisest võita. Samuti arutles ta laiemalt, mis praegu aktsiaturge mõjutab ja kuidas võiks börsidel sel ja järgmisel aastal minna.

Küsis Juhan Lang.

