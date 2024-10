Tagasi 04.10.24, 09:00 Suurprojekt tõi Tartusse miljoneid eurosid Tartu 2024 kultuuripealinna projekt tõi suurürituste piletitulu ja majutuse, söögi ning transpordiga kokku üle 5 miljoni euro tulu, rääkis projekti juht Kuldar Leis.

Tartu 2024 kultuuripealinna projekti juht Kuldar Leis. Foto: Andras Kralla

“Kuus suuremat üritust, mis toimusid Tartu lauluväljakul selle aasta juunis ja juulis − need olid Sting, Bryan Adams, Hauser, Tartu laulupidu, Jacob Collier ja Genialistid − tõid kokku piletitulu 2,8 miljonit eurot,” ilmestas Leis Äripäeva raadio hommikuprogrammis programmi suurust.

Intervjuus rääkis Leis, kui palju riik ja Tartu linn kasu said, kuid juttu tuli ka hiljutisest projekti töötajate koondamise tagamaadest. Samuti tegi ta ülevaate, kuidas Tartu 2024 kultuuripealinna projekt läinud on, kui palju see turiste tõi ja mil määral suvine raudtee remont, Helsingi lennuliin ja Tartu majutuskohtade nappus külaliste hulka mõjutas.

Küsis Hando Sinisalu.

