Tagasi 17.10.24, 10:13 Jõgevamaa edukas ettevõte: me alguses mõtlesime, et tunnustusürituse kutse on pettus! Kui Jõgevamaa perefirma eCommerce Marketing sai kutse maakonna edukate ettevõtjate autasustamisele, mõtles ettevõtte, et tegemist on petukirjaga.

Viis aastat tagasi Jõgeval loodud perefirma eCommerce Marketing saavutas sel aastal Äripäeva Jõgevamaa ettevõtete TOPis 3. koha. Foto: Andras Kralla

“Kui see email meile postkasti potsatas, siis me arvasime, et tegemist on õngitsuskirjaga,” sõnas ettevõttes turundusega tegelev Helena Lind Äripäeva raadiole. Ta selgitas, et petukirju on internetis väga palju ning pigem tasub olla ettevaatlik.

Viis aastat tagasi Jõgeval loodud perefirma eCommerce Marketing saavutas sel aastal Äripäeva Jõgevamaa ettevõtete TOPis 3. koha. Seda tänu edule USA turul. Nüüd plaanib ettevõte laieneda Austraaliasse ja Kanadasse. eCommerce Marketingis töötab kaks inimest.

Intervjueeris Aivar Hundimägi.

