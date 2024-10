Tagasi PRO 12.10.24, 15:41 Põlvamaa edukaim firma: see on mitme aasta töö tulemus Äripäeva Põlvamaa TOPi võitis Eesti Muna, teisele kohale tuli Resand ning kolmandale Põlva Haigla.

Põlvamaa TOPi võitnud Eesti Muna juhatuse liikmed Ats Albert (keskel) ja Rivo Kenk (paremal) ning 2. koha saavutanud projekteerimisfirma Resand juhataja Andres Neeme. Foto: Liis Treimann

Kokku on edetabelis reastatud 108 Põlvamaa ettevõtet. Edetabel on lisatud artikli lõppu.

„Eks see edukus on mitme aasta tubli töö, ega me seda ühe aastaga ei teinud, see lihtsalt on vormunud nüüd selliseks heaks tulemuseks eelmisel aastal. Oleme mitu aastat siin järjepidevalt investeerinud,“ ütles Muna Liisa kaubamärki kasutav Eesti Muna tegevjuht Ats Albert.

Ta luges ette pika nimekirja paari aasta jooksul tehtud muudatustest – uued tibulad, ventilatsiooni, kütteseadmete, veesüsteemi ja valgustuse uuendamine. Kõige juures on ettevõtte juba aastaid teinud investeeringuid keskkonna jalajälje vähendamiseks ja tulemused on lausa eeskujulikud. Täielikult on mindud üle taastuvenergiale ja alates 2023. aastast toodetakse osaliselt elektrienergiat ka enda päiksepargis.

