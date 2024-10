Tagasi 18.10.24, 12:23 Kantsler süstlahangetest: Eestis on raske konkurentsi tekitada Tervise Arengu Instituudi (TAI) korraldatud süstlahangete tingimustes ei olnud otseselt midagi valesti, kuid hanke korraldaja ei saa tagada tugevat konkurentsi, sest Eesti turg on niivõrd väike, rääkis sotsiaalministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa.

Sotsiaalministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa Foto: Andras Kralla

Äripäev kirjutas sel nädalal, kuidas Tervise Arengu Instituut on korraldanud aastaid süstlahanget , millel on range nõue, et süstla kolb peab olema kontrastne. Sellel hankel osaleb ja seda on aastaid võitnud vaid üks ettevõte.

Kuigi kõrvaltvaatajana võib tunduda, et hanke korraldaja on pannud hankesse tingimused, mis võivad ühte pakkumust eelistada teisele, kinnitas Mändmaa, et süstlahanke panevad kokku TAI spetsialistid, kes teavad, millised süstlaid on inimestel vaja.

“Eemalt vaadates võib tunduda, et tegemist on millegi ebaõiglasega, aga kui süübida detailidesse ja rääkida spetsialistidega, siis igal asjal on põhjendus taga,” ütles Mändmaa Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Küll aga on Eesti väike riik ning tervishoiusektoris on konkurentsi suhteliselt keeruline tekitada, tõdes kantsler. Seetõttu kutsub ta ettevõtjaid üles, kes vähegi on hangetest huvitatud, neil osalema ning hanke korraldajalt kõiksugu küsimusi küsima.

Lisaks rääkis Mändmaa sotsiaalministeeriumi eelarvest, kärbetest ning kokkuhoiukohtadest.

Küsis Karl-Eduard Salumäe.

Kantsler süstlahangetest: Eestis on raske konkurentsi tekitada

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun