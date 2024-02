Tanel Kiik apteegireformi lobist: pean vaatama, et nüüd kohtukutset ei saa

Sotsiaaldemokraat ja apteegireformi eestvedaja Tanel Kiik. Foto: Liis Treimann

Apteegireformi jõustamise ajal tegid mitmed ärimehed ja ravimite hulgimüüjad poliitikute ja ajakirjanike kaudu suurt lobi, rääkis endine terviseminister Tanel Kiik.

“Jah, noh, ma pean vaatama, et ma pärast ei saa kohtukutset või advokaadi kirja,” ütles Kiik Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “Saan aru, et see on siin viimasel ajal moes olnud, kui keegi tunneb ennast solvatuna või häirituna.”

Tema sõnul oli apteegireformi jõustamise ajal selge, et osa meediaettevõtteid ja ajakirjanikke ei käsitlenud reformi erapooletult ja objektiivselt. Kiige sõnul tehti riigikogus ka tohutu arv ettepanekuid, mis ei olnud läbimõeldud ja kaalutletud.

“Otse öeldes ei pruukinud olla ka algatajate enda sellised head mõtted, vaid olid tulnud ühelt või teiselt ärimehelt või nendega seotud lobigruppidelt,” selgitas Kiik.

Teatud ajakirjanikud läksid kaasa rahva hirmutamistööga, mida ärimehed ja ravimite hulgimüüjad tahtsid saavutada, ütles poliitik. Ta lisas, et on öelnud ühele ajakirjanikule, et oma tööd peab ikka tegema erapooletumalt.

Ravimite turul on kaks suurt hulgimüüjat: Tamro ja Magnum Medical. Nende omanikud on vastavalt Saksamaa ettevõte ning suurosalusega Margus Linnamäe. Magnum Medical on omandisuhete kaudu seotud Apotheka apteekide frantsiisiandjaga ning Tamro Eesti BENU apteegiketi frantsiisiandjaga.

Lisaks selgitas Kiik apteegireformi tagamaasid, miks teatud ärimehed poliitikuid mõjutavad ning kuidas konkurentsiamet saab apteegituru konkurentsiolukorra lahendamisega hakkama.

Tanel Kiike küsitles Martin Teder.