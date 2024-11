Tagasi 23.11.24, 14:00 Raadiohitid: Kristiine keskuse müük ja hobiinvestori 100% tootlus Sellel nädalal Äripäeva raadio eetris kõlanud saadetest pakkusid kuulajatele enim huvi intervjuud Peeter Koppeli, Viljar Araka, Aet Süvari ja Marko Oologa.

See nädal tõi uudise, et Eften ja veel mitu mõjukat Eesti ärimeest ostavad 129 miljoniga Kristiine keskuse. Foto: Liis Treimann

Konkurent ahvatleb madalate tasudega LHV jaeinvestoreid. Pank probleemi ei näe

„Investor Toomase tunnis“ läks seekord tuliseks vastasseisuks, kui LHV Panga investeerimisteenuste juht Sander Pikkel ning investeerimisportaali Lightyeari asutaja ning tegevjuht Martin Sokk hakkasid investorite pärast võitlema.

Saatejuht oli Jana Saarkoppel.

Konkurent ahvatleb madalate tasudega LHV jaeinvestoreid. Pank probleemi ei näe

Peeter Koppel: Euroopa selgelt kaotas Ühendriikide valimistel

USA presidendivalimiste kaotaja oli Peeter Koppeli sõnutsi Euroopa.

“Me tahaks kangesti Ameerikasse müüa, aga saame kaitsetollid peale olukorras, kus Euroopas pole majandusel konkurentsivõimega niikuinii juba mõnda aega eriti pistmist,“ rääkis Koppel.

Miks säilitab Koppel aga siiski ka optimismi? Seda selgitab Koppel saates.

Peeter Koppel: Euroopa selgelt kaotas Ühendriikide valimistel

Arakas: Kristiine keskuse ostmisel arutati Ivar Vendelini ärihuvide üle

See nädal tõi uudise, et Eften ja mitu mõjukat Eesti ärimeest ostavad 129 miljoniga Kristiine keskuse.

Nende ärimeeste seas on ka Apollo endine osanik ja praegune nõukogu liige Ivar Vendelin. Kuna Apollo grupp on keskuses mitme rentnikuga, tuleb Efteni juhi Viljar Araka sõnul hakata huvide konflikte juhtima.

“Loomulikult oli see küsimus, mida me arutasime investoritega omavahel,” viitas Arakas Vendelini ärihuvidele. Probleemi ta aga ei näe, kuna Vendeliniga seotud küsimuste juures peab ta end otsustamisest taandama, selgitas Arakas Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Arakas: Kristiine keskuse ostmisel arutati Ivar Vendelini ärihuvide üle

Hobiinvestor skoorib börsil: viie aastaga 100% tootlust

Sporditoimetaja ja -reporter Aet Süvari on aastate jooksul investorina teinud õigeid panuseid, mis on üksikutele kõrbejatele vaatamata tema portfelli viie aastaga kahekordistanud.

Nii on näiteks bitcoin teinud Süvari portfellis viiekordse tõusu, kuid õnnestumisi on teisigi. “Mul õnnestus üsna õigel ajal hüpata Nvidia rongile. Nvidia on tõesti praegu väga kenasti sisse toonud. Samuti mingi aja eest ma ostsin Microsofti, mis on ka väikeses plussis,” kirjeldas Süvari Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Hobiinvestor skoorib börsil: viie aastaga 100% tootlust

Marko Oolo tahab sissetuleku duubeldada: 50 000 euroga aastas hästi ei ela

Enam kui miljoni euro suurune investeerimisportfell toob investor Marko Oolole umbes 50 000 eurot passiivset tulu aastas, kuid sellega ta oma pere tänast elustandardit ära ei kata.

Oolo on oma sissetulekute eesmärgiks seadnud 10 000 eurot kuus. Kuigi ta tõdes, et loomulikult võivad ka vähem teenivad inimesed õnnelikud olla, võimaldab suurem sissetulek rohkem reisida ning kas või koduabilise või lapsehoidja palgata.

Oolo tõi näiteks, et kui ta peaks elama keskmise leibkonna sissetulekuga 2900 eurot kuus, siis jaguks sellest tema neljaliikmelises peres igale inimesele 725 eurot.

“Seda ei ole vähe, sellest saab kindlasti ära elada niimoodi, et täpselt vajadused katad ära: saad toidu lauale, katus on pea kohal ja auto ka liikumiseks olemas. Aga sealt väga palju alles ei jää, et mingeid mõnusaid tuusikuid teha, reisimas käia perega või siis midagi suuremat endale lubada,” ilmestas Oolo.