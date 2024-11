Tagasi 26.11.24, 10:49 Autoekspert: müügile tuleb aina rohkem vanemaid väikese läbisõiduga autosid Kasutatud autode turule on tulnud aina rohkem sõidukeid, millel on olnud pikka aega üks omanik, aga mis on viimasel ajal pigem seisnud ja seetõttu väikese läbisõiduga, ütles Autolehe toimetaja Margus Pipar.

Autolehe toimetaja soovitab autode hindu tingida. Foto: Raul Mee

Kasutatud autode kuulutusi igapäevaselt jälgiv Pipar selgitas, et selliseid autosid on tihtipeale hoitud garaažis. "Tihtipeale ütleb omanik, et hobiautosid on liiga palju. Mõne pealt võib ta maksta automaksu, aga kõiki tal vaja ei lähe," lisas autoasjatundja.

Kuna automaks jõustub uuest aastast, siis prognoosib Pipar, et aasta lõpu lähenedes tuleb sarnaseid pakkumisi turule juurde. "Julgelt tingida!" soovitas Autolehe toimetaja.

Margus Pipart intervjueeris Karl-Eduard Salumäe.