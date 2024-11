Tagasi 30.11.24, 06:00 Flora president: Vassiljev ei tee meist “vene klubi” 15 korda Eesti jalgpallimeistriks kroonitud FC Flora jääb kandma täna ja tulevikus samu väärtusi, nagu loomisest peale; Konstantin Vassiljevi nimetamine peatreeneriks kultuurinihet kaasa ei too, ütles klubi president Pelle Pohlak Äripäeva raadio saates “Äripäeva arvamusliider”.

Konstantin Vassiljev tõmbas tänavuse hooajaga mängijakarjäärile joone alla. Vasakul FC Flora president Pelle Pohlak. Foto: Siim Lõvi / ERR / Scanpix

Vassiljev on olnud Eesti koondise ja viimastel aastatel Flora staarmängija. Rekordinternatsionaalina on ta osalenud rahvuskoondise värvides 158 kohtumises ja löönud 26 väravat. Florat on Vassiljev aidanud meistritiitliteni ning olnud keskses rollis kolm aastat tagasi ajaloolises Euroopa Konverentsiliiga alagrupiturniirile jõudmises.