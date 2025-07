Tagasi 09.07.25, 10:40 Eestimaa Looduse Fond kaebas VKG tselluloositehase plaani kohtusse Eestimaa Looduse Fond esitas Tartu halduskohtule kaebuse, et vaidlustada Viru Keemia Grupi biotoodete tehase eriplaneering, mille kehtestamisega andis Lüganuse vald ettevõttele rohelise tule tselluloositehase rajamiseks.

VKG põlevkiviõlitehas Kohtla-Järvel, Ida-Virumaale Lüganuse valda soovib ettevõte rajada tselluloositehast.

Foto: Eero Vabamägi/Postimees/Scanpix

Eestimaa Looduse Fond (ELF) andis teada, et on korduvalt juhtinud valla ja arendajate tähelepanu tehase puiduvajadusega seotud suurele raiesurvele, sellega kaasnevatele keskkonnamõjudele ning vajadusele neid mõjusid hinnata. “Toetame igati Eestist raiutava puidu kohapealset väärindamist, aga tegemist on Eesti mõttes hiigelsuure puidutarvitajaga. Ainult põhjalik mõjuhinnang saaks anda kindlust, et see mahub Eesti looduse taluvuspiiridesse. Paraku on mõjuhindamine puudulik,” ütles Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige Silvia Lotman pressiteates.