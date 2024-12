Tagasi 05.12.24, 12:00 800 000 aruannet ja deklaratsiooni? Maksuamet selgitab, kuidas vähendada ettevõtja kurnavat koormust Aastas tohutu hulga aruandeid ja deklaratsioone esitavad ettevõtjad soovivad vähem bürokraatiat. Maksuameti esindaja selgitab, kas ja millal vabaneb ettevõtja sadade aruannete esitamise kurnavast koormast ning milliseid uusi e‑teenuseid on riigil ettevõtja jaoks arenduses.

Janek Rozov, Mare Timian, Imre Pralla ja Juhan Pukk. Foto: Andres Laanem

Alustame saadet tähelepanuväärsete faktidega: Eesti ettevõtjad esitavad riigile aastas üle 800 000 aruande ja deklaratsiooni ning sellele kulub hinnanguliselt 72 miljonit eurot. Need numbrid illustreerivad liigagi ilmekalt bürokraatia mahtu ja Eesti ettevõtete koormat.

Uurime maksu- ja tolliameti esindajalt, kuidas läheb riigil bürokraatia ohjamisega, millised on plaanid vähendada ettevõtjate aruandluskoormust, mis on ettevõtja digivärav ning kellele ja millist kasu see toob? Kuuleme ka häid näiteid juba toimivatest e‑lahendustest ning ettevõtjad jagavad oma mõtteid ja praktilisi näiteid, miks on digipööre vahel vaevaline ja keeruline ning millise kivi all on vähk peidus. Küsime sedagi, kas ettevõtjad ise on valmis bürokraatia ohjamiseks, millised on olulised eeldused selleks, mis mõtteid tekitab reaalmajanduse plaan ehk ettevõtte andmete liikumine masinalt masinale ilma inimese sekkumiseta.

Saates on külas maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja Janek Rozov, Askendo raamatupidamisbüroo juht Imre Pralla ja IT‑ettevõtte Flowit tegevjuht Juhan Pukk. Saatejuht on Äripäeva teemaveebide raamatupidaja.ee ja palgauudised.ee ärijuht Mare Timian.