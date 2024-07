ESG aruandlus nõuab andmeid, mida seni pole veel kogutud

ST Sisuturundus 23.07.24, 12:25

Jeeni kurss kukkus dollarisse värske, 38 aasta madalaima tasemeni. Viimati kauples jeen nii nõrgal tasemel 1986. aastal. Riigis on alanud valuutakriis, mis on just praegu hoogu kogumas ning paneb valitsuse ja keskpanga väga raskete otsuste ette.